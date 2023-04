30-Jähriger mit Anhänger unterwegs – das Gespann ist aber zu schwer

Ein Autofahrer wird wegen seines Anhängers in Nördlingen kontrolliert. Dabei stellt die Polizei aber noch etwas anderes fest.

Ein 30-Jähriger ist am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr in der Kerschensteiner Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Am Pkw war laut Polizeibericht ein Anhänger angebracht, wodurch die zulässige Gesamtmasse des Gespanns überschritten wurde. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer lediglich im Besitz der Fahrerlaubnisklasse B ist. Somit sei der Mann mit dem Gespann ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs gewesen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)

