30-jähriger ohne deutsche Fahrerlaubnis unterwegs: Weiterfahrt unterbunden

Bei einer Polizeikontrolle stellen Polizisten fest, dass ein 30-jähriger mit einer bosnischen Fahrerlaubnis unterwegs ist. Den Mann erwartet nun eine Anzeige.

Am Freitagmittag ist gegen 13.15 Uhr ein 30-jähriger Pkw-Fahrer in Nördlingen kontrolliert worden. Wie die Polizei berichtet, stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass der Mann lediglich in Besitz einer bosnischen Fahrerlaubnis ist.

Er wohnt jedoch seit mehreren Jahren in Deutschland und hätte den Führerschein auf eine deutsche Fahrerlaubnis umschreiben lassen müssen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ihn erwartet nun eine Anzeige aufgrund Fahren ohne Fahrerlaubnis. (AZ)