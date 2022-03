300 Euro Schaden wegen eines beschädigten Blumenkübels

Von Samstag auf Sonntag wird in Nördlingen ein Blumenkübel beschädigt. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Eine Unbekannte oder ein Unbekannter hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen Mitternacht und 0.30 Uhr, in der Luckengasse in Nördlingen einen Blumenkübel beschädigt. Laut Polizeibericht entstand dadurch ein Schaden in Höhe von 300 Euro, die Polizeiinspektion Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)