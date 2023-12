Nördlingen

300 Herzenswünsche schmücken den Nördlinger Weihnachtsbaum

Weihnachtswünsche wurden am Weihnachtsbaum am Marktplatz aufgehängt und warten nun darauf, von den Rieserinnen und Riesern erfüllt zu werden.

In Nördlingen findet wieder die Wunschbaumaktion am Nördlinger Weihnachtsbaum statt. Die kleinen Geschenke sollen bis 15. Dezember an die Touristinfo gebracht werden.

Rote Sterne, weißer Schnee und nun auch 300 Herzenswünsche schmücken den Weihnachtsbaum am Marktplatz vor dem „Daniel“. Es ist schon fast Tradition, dass die Freundinnen Tanja Östreicher, Tamara Avdic und Ramona Huggenberger in Nördlingen ihre „Wunschbaumaktion“ durchführen, um Senioren wie Kindern aus dem Ries eine Freude zu machen. „Mein herzlichster Dank gilt den Initiatorinnen, die diese Aktion nun bereits zum vierten Mal mit viel Engagement durchführen,“ wird Oberbürgermeister David Wittner in einer aktuellen Mitteilung zitiert. Und so funktionierts: Die Wunschzettel, die anonymisiert und mit einer Nummer versehen an allen Seiten des großen Weihnachtsbaums auf dem Nördlinger Marktplatz befestigt sind, können von Passanten abgenommen und erfüllt werden. Von kleineren materiellen Wünschen wie Schokolade oder Strümpfen bis hin zu Wünschen mit lediglich ideellem Wert ist alles dabei. Die kleinen Geschenke sollen dann – versehen mit dem nummerierten Stern vom Wunschzettel als Geschenkanhänger – bis spätestens Freitag, 15. Dezember 2023 in der Tourist-Information am Marktplatz abgegeben werden. Dort werden sie dann von den drei Freundinnen abgeholt und pünktlich zum Weihnachtsfest in die jeweiligen Einrichtungen gebracht. Wunschbaum Aktion auch im Jahr 2024 wieder In diesem Jahr hängen am Wunschbaum die Wünsche von Seniorinnen und Senioren vom Pflegezentrum Bürgerheim, vom Altenheim St. Vinzenz und der Fürstin Wilhelmine Alten- und Pflegeheim-Stiftung Wallerstein. Auch Wünsche von Kindern und Jugendlichen aus dem Kinderheim Oettingen der Lebenshilfe Donau-Ries und von den Heilpädagogischen Wohngruppen Donau-Ries der Rummelsberger Diakonie sollen dann dort zu finden sein. (AZ)

