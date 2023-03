Nördlingen

vor 32 Min.

300 Quadratmeter Terrasse: So könnte der Kindergarten St. Josef aussehen

Plus Beim Fastenessen in St. Josef stellen die Architekten die Pläne für den Kindergarten in Nördlingen vor. Die beinhalten eine große Terrasse und einen Garten.

Von Jan-Luc Treumann Artikel anhören Shape

Vor zwei Jahren wurde in der St.-Josefs-Kirche die Nachricht überbracht: Das geplante Quartierszentrum wird vom Bund mit einer Million Euro gefördert. Nun wurden im Pfarrheim die Pläne für den ersten Komplex dieses Zentrums präsentiert – auch wenn noch einiges im Ungewissen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen