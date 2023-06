3000 Euro Schaden bei Unfallflucht

Auf einem Parkplatz wird ein Auto in Nördlingen angefahren. Ein Zeuge kann sich aber das Kennzeichen der Unfallflüchtigen merken.

Eine Frau hat in der Riomer Straße in Nördlingen am Mittwoch auf einem Parkplatz ein Auto angefahren. Nach kurzer Wartezeit entfernte sich die Fahrerin ohne eine Nachricht zu hinterlassen, wie ein Zeuge nach Angaben der Polizei berichtete. Anhand des gemerkten Kennzeichens konnte schnell eine 68-jährige Fahrerin ausfindig gemacht werden. Insgesamt verusachte die Frau einen Gesamtschaden von rund 3000 Euro und muss sich nun wegen einer Unfallflucht verantworten. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.