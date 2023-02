Nördlingen

3000 Euro Schaden nach Unfallflucht in Nördlingen

Das graue Auto parkt am Dienstag in der Goethestraße in Oettingen. Der Unfallverursacher streift die linke Fahrzeugfront.

In der Goethestraße ist an einem Auto ein enormer Sachschaden entstanden, der Täter ist bislang nicht bekannt. Wie die Polizei berichtet, soll in der Zeit zwischen Dienstag, 18.15 Uhr, und Mittwoch, 7.15 Uhr, ein geparkter grauer Pkw Audi von dem unbekannten Täter angefahren worden sein. Der Unfallverursacher streifte den geparkten Pkw an der linken Fahrzeugfront und verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Danach flüchtete der Unfallverursacher, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

