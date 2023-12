3000 Euro Schaden nach Unfallflucht in Nördlingen

Ein Auto wird in Nördlingen angefahren, die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein geparktes Auto ist am Mittwoch zwischen 12.30 Uhr und 22 Uhr in der Augsburger Straßein Nördlingen angefahren worden. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte den grauen Daimler an der vorderen rechten Stoßstange, wie es im Polizeibericht heißt. Der geschätzte Schaden liegt bei etwa 3000 Euro. Zeugen können sich bei der Polizei unter Telefon 09081/29560 melden. (AZ)