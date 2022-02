3000 Euro Schaden: Polizei sucht autozerkratzenden Täter

In Nördlingen wurde zwischen Donnerstag und Samstag die Beifahrerseite eines geparkten Wagens zerkratzt. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

In der Gustav-Stresemann-Straße in Nördlingen ist die Beifahrerseite eines roten Opel Astra zerkratzt worden. Nach Angaben der Polizei liegt die Tatzeit zwischen Donnerstag, 2 Uhr, und Samstag, 18.30 Uhr. Der Täter ist bislang unbekannt, als Tatwerkzeug gibt die Polizei einen spitzen Gegenstand an.

Mit diesem verursachte die Täterin oder der Täter einen Schaden in Höhe von knapp 3000 Euro. Die Polizeiinspektion bittet unter Telefon 09081/2956-0 um Hinweise. (AZ)