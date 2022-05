31-Jährige nimmt 73-Jährigem die Vorfahrt

Als die Frau in den Taigweg abbiegen wollte, missachtete sie die Vorfahrt eines 73-jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 700 Euro.

Eine 31-Jährige ist am Freitag, gegen 7 Uhr, mit ihrem Pkw auf der Doppelmayer-Straße in Nördlingen gefahren und wollte in den Taigweg abbiegen. Der Polizei zufolge missachtete die Frau die Vorfahrt eines 73-Jährigen, der vorfahrtsberechtigt in den Taigweg gefahren war. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 700 Euro. Die beiden Autofahrer wurden nicht verletzt. (AZ)