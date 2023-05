32-Jähriger ist ohne Führerschein unterwegs

Die Polizei hält in Nördlingen einen Mann an. Er fährt jedoch ohne Führerschein, wie die Beamten feststellen.

Ein 32-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch in Nördlingen gegen 21 Uhr kontrolliert worden. Er war nach Angaben der Beamten jedoch nicht in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. (AZ)