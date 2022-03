Nördlingen

vor 1 Min.

33 Jahre im US-Gefängnis: Die Geschichte von Jens Söring

Plus Mit 19 Jahren kam der Deutsche Jens Söring ins Gefängnis, verurteilt wegen Doppelmord. Die Geschichte eines Mannes, die einer Tragödie gleicht.

Von Peter Urban

Jens Söring, geboren 1966 als Diplomatensohn in Bangkok, hat mehr als 33 Jahre in amerikanischen Gefängnissen verbracht. Er wurde wegen Doppelmordes an den Eltern seiner damaligen Freundin Elizabeth Haysom 1990 zu zweimal lebenslanger Haft verurteilt. Erst 2019 wurde er entlassen und kehrte nach Deutschland zurück. Wie hat er die härtesten Haftanstalten in den USA überstanden?

