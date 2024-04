Nördlingen

11:28 Uhr

35-Jähriger wird bei Diebstahl erwischt

In einem Lebensmittelmarkt wird ein Mann dabei beobachtet, wie er sich mehrere Snacks in seine Jackentasche steckt. Er will den Laden verlassen, ohne zu bezahlen.

In einem Lebensmittelmarkt in der Bößeneckerstraße ist ein Dieb am Freitagnachmittag bei einem Ladendiebstahl erwischt worden. Wie die Polizei berichtet, wurde ein 35 Jahre alter Mann dabei beobachtet, wie er Erdnuss-Snacks in seine Jackentasche steckte und ohne diese zu bezahlen den Markt verlassen wollte. (AZ)

