35-Jähriger wird durch Faustschlag in Nördlingen verletzt, Täter flüchtet

Ein bislang Unbekannter soll einem 35-Jährigen in Nördlingen nach einem Streit ins Gesicht geschlagen haben. Die Polizei geht Hinweisen aus der Bevölkerung nach.

In Nördlingen ist am Samstag gegen 23.05 Uhr ein zunächst verbaler Streit eskaliert. Ein bislang unbekannter Mann schlug einem 35-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und flüchtete anschließend zu Fuß Richtung Sparkasse. Wie die Polizei berichtet, war dieser in etwa 25 Jahre alt, schlank und bekleidet mit einer Jeans und einer grünen Jacke. Der 35-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt. Die Polizei Nördlingen bittet diesbezüglich um Hinweise unter der Telefonnummer 09081/2956-0. (AZ)