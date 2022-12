360°-Tour am Bleichgraben: Die Residenz der Nördlinger Bürgermeister

Von Dominik Durner - vor 50 Min. Artikel anhören Shape

Andreas Husel bewohnt das alte Haus am Bleichgraben. Für einen 360°-Rundgang zeigt er die uralten Stuckdecken und führt durch das repräsentative Treppenhaus.

Dicke Flocken wehen herab und setzen sich nieder auf den alten Dachziegeln eines imposanten Hauses am Bleichgraben. Das Anwesen hat mittlerweile schon drei Jahrhunderte und einige Hochwasser der Eger hinter sich, an deren Kniebogen der Satteldachbau um 1700 errichtet wurde. 300 Jahre, in denen Besitzer und Nutzung des Anwesens regelmäßig wechselten, bis es 1912 von der Familie Husel für 74.714 Mark und 29 Pfennig erworben wurde. Seit 1914 bewohnen Husels das Haus am Bleichgraben – benannt nach der einstigen Nutzung, an der auch ein ehemaliger Bürgermeister beteiligt war.

