360°-Tour durch das Nördlinger Frickhinger-Haus: Mehr als nur Apotheke

Seit 335 Jahren wohnen Frickhingers in der Polizeigasse, direkt über der "Einhorn-Apotheke". Doris Frickhinger hat ihre Pforte für einen 360°-Rundgang geöffnet.

Hoch ragt es empor, das Haus der Familie Frickhinger in der Polizeigasse in Nördlingen. In der Apotheke, die sich rechts unten im Haus befindet, herrscht emsiger Betrieb, die Krankheitswellen der vergangenen Wochen zeichnen sich an diesem Tag Ende November deutlich ab. Ein paar Meter weiter links surrt es an der großen, klassizistisch-ornamentierten Holztür: "Ach Sie sind es, kommen Sie doch herein", sagt Doris Frickhinger durch die Freisprechanlage. Und so öffnet sich eine Welt, in der die Moderne und die Historie beinahe miteinander konkurrieren.

