360°-Tour durchs Nördlinger Schlössle: Vom Gartenhaus zum Restaurant

Von Dominik Durner - 09:58 Uhr Artikel anhören Shape

Seit 2013 bewirtet Ulrich Raab seine Gäste im rund 300 Jahre alten Schlössle. Der Umbau war aufwendig, wie man im 360°-Rundgang sehen kann.

Der Innere Ring in Nördlingen ist wahrlich keine lange Straße. Nicht einmal 1,5 Kilometer Asphalt liegen zwischen der Kreuzung der Nürnberger Straße mit der B466 und dem Querast der Würzburger Straße am Baldinger Ortseingang. Die Würzburger Straße und der Innere Ring kreuzen sich aber bereits zuvor: Der Fahrrad- und Fußgängerweg, der ebenfalls nach Baldingen führt, steht in direkter Verlängerung zur Baldinger Straße, die von der Altstadt herausführt und ab der Stadtmauer Würzburger Straße heißt. An ihr befindet sich ein Schnellrestaurant – direkt gegenüber einem glamourösen, wie aus der Zeit gefallenen Bau: dem Schlössle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .