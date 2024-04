37-Jähriger bei Betriebsunfall leicht verletzt

Mit einem Gabelstapler fährt am Freitagvormittag ein 58-jähriger Arbeiter seinem 37-jährigen Kollegen über den Fuß. Er wird dabei leicht verletzt.

Ein Betriebsunfall hat sich am Freitagvormittag in einem Betrieb im Anton-Jaumann-Industrie-Park in Nördlingen ereignet.

Ein 58-jähriger Arbeiter fuhr dem Polizeibericht zufolge versehentlich mit seinem Gabelstapler über den Fuß seines 37 Jahre alten Kollegen. Mit leichten Verletzungen wurde er ins Krankenhaus gebracht. (AZ)