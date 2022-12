37-Jähriger fährt unter Drogen Auto

Die Polizei stoppt den Autofahrer in der Baldinger Straße. Er muss noch vor Ort einen Drogenschnelltest machen.

Ein 37-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch gegen 19.30 Uhr von der Polizei in der Baldinger Straße in Nördlingen gestoppt worden. Wie die Beamten mitteilen, stellten sie fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Sie führten einen Schnelltest vor Ort durch. Der bestätigte den Verdacht, der Mann hatte vor der Fahrt Amphetamine konsumiert.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann muss nun mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen. (AZ)