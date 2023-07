Nördlingen

38-Jähriger kommt Jugendlichem mehrmals zu nahe und muss vor Gericht

Plus Die Staatsanwaltschaft wirft einem 38-Jährigen sexuelle Belästigung vor. Der Richter spricht von "Grenzüberschreitungen". Ein Urteil gibt es noch nicht.

Von Verena Mörzl

Sie unterhielten sich über pornografische Seiten im Internet und schauten gemeinsam die Netflix-Serie "Too Hot to Handle", bei der Singles für ein Preisgeld von 200.000 Euro auf Sex verzichten müssen. Bei jedem Regelverstoß wird das Preisgeld weniger. Die Serien-Beteiligten, meist in Badebekleidung zu sehen, geben sich nur selten die Mühe, die Regeln einzuhalten und so sind eindeutige Szenen zu beobachten. Die Staatsanwaltschaft wirft einem 38-Jährigen daher unter anderem das zugänglich Machen pornografischer Inhalte sowie wegen weiterer mutmaßlicher Taten sexuelle Belästigung vor. Der Geschädigte ist ein Nachbarsjunge.

Die Vorfälle spielten sich im Sommer 2022 in einem kleinen Ort im Landkreis Donau-Ries ab. Der Nachbarsjunge (15) soll in der Garage gewerkelt haben, als der Angeklagte vorbeilief. Sie grüßten sich, unterhielten sich kurz und gingen dann spazieren. Der 38-Jährige schildert im Gerichtssaal, dass er den Jungen nach einigen traurigen Worten getröstet habe, in dem er den Arm um ihn legte.

