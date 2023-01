39-Jähriger ohne Versicherung auf E-Scooter unterwegs

Bei einer Kontrolle stellen Polizisten fest, dass ein Mann an seinem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen hat. Das Fahrzeug war außerdem nicht versichert.

Einer Polizeistreife ist am Mittwochnachmittag, gegen 16.15 Uhr ein 39-Jähriger in Nördlingen aufgefallen, der an seinem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen hatte.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug auch nicht versichert war, teilte die Polizei mit. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige. (AZ)