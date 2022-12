40-Jährige fährt in Nördlingen auf 67-Jährige auf

Weil eine 67-Jährige sich am Mittwoch in Nördlingen auf einer Linksabbiegespur einordnet und abbremsen muss, fährt ihr eine 40-Jährige auf.

Eine 40-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch gegen 13.25 Uhr in der Wemdinger Straße in Nördlingen einer 67-Jährigen aufgefahren. Diese befuhr die Wemdinger Straße und ordnete sich auf der linken Spur zum Abbiegen in die Lerchenstraße ein. Dabei musste sie abbremsen, was allerdings laut Polizei die hinter ihr fahrende 40-jährige Fahrerin zu spät erkannte und auf den Pkw auffuhr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7500 Euro. (AZ)

