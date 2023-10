40-Jähriger greift Jugendliche mit Pfefferspray in Nördlingen an

Drei Jugendliche wehren sich mit Fäusten, als ein Mann sie unvermittelt angreift. Der Angreifer wird ins Krankenhaus eingewiesen.

Ein 40-jähriger Mann hat am Sonntagabend vor einem Fast-Food-Restaurant in der Würzburger Straße drei Jugendliche mit Pfefferspray angesprüht. Wie die Polizei berichtet, standen die jungen Männer im Alter von 16, 17 und 19 Jahren gegen 22.15 Uhr vor dem Lokal, als der Angreifer sie bedrängte. Die Jugendlichen sollen sich mit Schlägen gegen den 40-Jährigen gewehrt haben.

Der Angreifer gab später an, sich von den drei Jugendlichen bedroht gefühlt zu haben. Bei dem 40-Jährigen konnten außerdem mehrere Hieb- und Stichwaffen gefunden werden. Er befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand, weshalb er in das Bezirkskrankenhaus eingewiesen wurde. Zudem wurde der 40-Jährige bei dem Vorfall leicht verletzt, genauso wie die drei Jugendlichen. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.