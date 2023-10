40-Jähriger verletzt 29-jährige Männer

Ein stark betrunkener Mann verletzt gegen Mitternacht zwei 29 Jahre alte Männer leicht an den Händen. Die Polizei muss den genauen Sachverhalt noch ermitteln.

Zu einem Streit zwischen drei Fußgängern im Alter von 40 und jeweils 29 Jahren ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag um etwa 00.05 Uhr in der Bürgermeister-Reiger-Straße in Nördlingen gekommen.

Der 40-Jährige verletzte nach Polizeiinformationen dabei seine Kontrahenten leicht an den Händen. Zur Tatzeit war er stark betrunken. Der genaue Sachverhalt muss noch ermittelt werden, heißt es im Polizeibericht weiter. (AZ)