4000 Euro Schaden an zwei angefahrenen Autos

Unbekannte beschädigen Autos in Nördlingen und flüchten. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwei Autos sind zuletzt in Nördlingen angefahren worden. Zwischen Samstag, 2. September, und Sonntag, 10. September, fuhr eine unbekannte Person nach Angaben der Polizei einen Opel im Heckenweg an der Frontstoßstange an. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Zudem beschädigte eine Person zwischen Samstag und Sonntag einen geparkten Mercedes in der Eselerstraße. Am geschädigten Pkw befand sich ein Fahrradträger, der durch die Kollision in die Heckstoßstange gedrückt wurde, heißt es im Polizeibericht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)