4000 Euro Schaden bei angefahrenem Auto – doch der Verursacher flieht

Ein hoher Schaden wird an einem geparkten Auto in Nördlingen festgestellt, vom Verursacher fehlt jede Spur. Es ist nicht die einzige Unfallflucht.

Ein Auto ist am Mittwoch in der Wagga-Wagga-Straße in Nördlingen, auf Höhe der Hausnummer 30, angefahren worden. Nach Angaben der Polizei wurden an dem weißen VW Polo die Heckstoßstangen zerkratzt. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe 4000 Euro. Am Mittwochmorgen wurde zudem der Spiegel eines weißen VW abgefahren, hier liegt der Schaden bei 150 Euro. 500 Euro Schaden entstanden am Dienstag, als ein Fiat auf einen grauen Mercedes in der Kerschensteiner Straße auffuhr. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)