43-Jähriger missachtet in Nördlingen die Vorfahrtsregeln

Am frühen Montagmorgen kollidieren in Nördlingen zwei Autos. Dabei entsteht ein vierstelliger Schaden.

Ein 43-jähriger Autofahrer hat in Nördlingen am frühen Montagmorgen einen Unfall verursacht, weil er die geltende Vorfahrtsregelung missachtet hatte. Laut Polizei fuhr er gegen 4 Uhr von der Krankenhausstraße geradeaus in die Kerschensteiner Straße. Dabei übersah er eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 48-jährige Autofahrerin. Die beiden kollidierten, es entstand ein Schaden in Höhe von rund 7000 Euro. (AZ)

