Nördlingen

10:00 Uhr

45-Jährige in Supermarkt in Nördlingen bestohlen

In Nördlingen wird am Montag der Geldbeutel einer 45-Jährigen beim Einkaufen gestohlen.

Einer Frau wird am Montag in einem Einkaufsmarkt in Nördlingen der Geldbeutel gestohlen. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Eine Unbekannte oder ein Unbekannter hat am Montag in Nördlingen den Geldbeutel einer 45-Jährigen gestohlen. Die Frau war gegen 11 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Augsburger Straße. Dort wurde ihr nach Angaben der Polizei in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse samt Inhalt aus der Einkaufstasche entwendet, das Diebesgut hat einen Gesamtwert von mehr als 100 Euro. Die Inspektion Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)

Themen folgen