45-Jähriger in Nördlingen angetrunken mit dem Auto unterwegs

Bei einer Polizeikontrolle wird am Dienstagabend ein angetrunkener Mann in Nördlingen aus dem Verkehr gezogen. Der erhält nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Ein 45-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend in der Eselerstraße in Nördlingen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen worden. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann vor der Fahrt Alkohol getrunken hatte.

Der Autofahrer hatte in Nördlingen 0,6 Promille Alkohol im Blut

Mit einem Alkoholtest wurde nach Angaben der Polizei ein Wert von 0,6 Promille festgestellt. Der Mann erhält nun neben einem Bußgeld noch ein Fahrverbot. (AZ)