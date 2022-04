4500 Euro Schaden: Geparktes Auto in Holheim zerkratzt

Spät am Montag wurde in Holheim ein geparkter Toyota zerkratzt. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise.

Eine unbekannte Person hat in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 23 Uhr und 23.10 Uhr in Holheim die gesamte Fahrerseite eines schwarzen Toyotas zerkratzt. Der Wagen stand zu dieser Zeit in der Johanniterstraße.

Laut Polizeibericht beläuft sich der Schaden auf etwa 4500 Euro. Hinweise werden unter Telefon 09081/29560 entgegengenommen. (AZ)