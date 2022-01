Nördlingen

06:00 Uhr

Museum Kulturland Ries mietet Depot für 50.000 Ausstellungsstücke in Nördlingen

In den Hallen der ehemaligen Schwaben Präzision soll das Depot des Museums Kulturland Ries untergebracht werden. Es befindet sich inzwischen auf dem Areal des Krater Forums.

Plus Erst wollte der Bezirk Schwaben ein neues Depot für das Museum in Maihingen bauen. Doch die Kosten ließen aufhorchen. Jetzt wird gemietet - in Nördlingen.

Von Peter Urban

In Nördlingen werden künftig auf 3500 Quadratmetern mehr als 50.000 Objekte des Museums Kulturland Ries zentral lagern. Und zwar dort, wo einst die Mitarbeiter der Schwaben Präzision arbeiteten. "Unser Angebot kam zur richtigen Zeit, es steht an geeigneter Stelle und ist von der Fläche her ideal“, sagt Martin Stumpf, Mitinhaber der etc.pepe GmbH und Projektentwickler des Krater Forums Nördlingen auf dem Gelände der alten SPN.

