Nördlingen

vor 17 Min.

50.000 Pflastersteine für den Gerd-Müller-Platz in Nördlingen

Für den Gerd-Müller-Platz stehen in Nördlingen 50.000 Pflastersteine bereit. Die Arbeiten dauern noch bis Ende Oktober.

Plus Die Stadt Nördlingen geht den ersten Schritt bei der Pflasterung des Gerd-Müller-Platzes. Der Tiefbauchef ist bezüglich des Zeitplans optimistisch.

Von Nicolas Friese

Mittwochabend herrscht Ruhe vor dem Sturm: Ein Fahrradfahrer fährt über den Schotter vor der Nördlinger Grundschule Mitte. An beiden Seiten der Absperrung quetschen sich Passanten durch. Vor dem Wohnheim der Lebenshilfe Donau-Ries steht ein gelber Bagger, daneben ein Baum, dessen Wurzeln in eine Plastikplane eingewickelt sind. Wo der Bagger jetzt abgestellt ist, sollen später Passanten auf Bänken sitzen können, daneben eine Hecke gepflanzt werden und hinter dem Bagger ein Baum. Mittendrin steht die bronzene Statue von Gerd Müller. In diesen Tagen werden die Straßen neu gepflastert. Auf die Bauarbeiter wartet ein Knochenjob.

Rund um den Gerd-Müller-Platz in Nördlingen wird gepflastert

Nördlingens Tiefbauamt-Chef Michael Bauhammer hebt einen Pflasterstein hoch. "Die kommen aus dem Bayerischen Wald", erklärt er. Seit Anfang der Woche stehen sie in der Neubaugasse: ungefähr 30 Säcke voller Pflastersteine. "Davon wiegt jeder Sack etwa 1,5 Tonnen", sagt Bauhammer. Sie wurden eine Zeitlang zwischengelagert, bevor sie auf Europaletten in die Nördlinger Innenstadt gebracht wurden. Am Donnerstag kommt der Granit endlich zum Einsatz.

