50 Prozent Rückgang: Bauinnung Nordschwaben berät über die Baukrise

Die Bauinnung Nordschwaben tauschte sich beim Wirtschaftsgespräch in Nördlingen über die Baukrise und damit einhergehende Probleme aus.

Plus Die Mitglieder der Bauinnung üben zum Teil heftige Kritik an der Bundesregierung. Im Fokus stehen gestrichene Förderungen und bürokratische Hürden.

Die Baukrise macht auch vor den Landkreisen Dillingen und Donau-Ries nicht Halt. Dies wurde beim Wirtschaftsgespräch der Bauinnung Nordschwaben deutlich, bei dem die Mitglieder teils heftige Kritik an der Bundesregierung übten, weil sie zum einen von heute auf morgen die Förderungen für den Wohnungsbau gestoppt habe und es trotz jahrelanger Versprechungen nicht gelinge, bürokratische Hürden abzubauen. Gerne hätten sie ihre Sorgen und Nöte den Landtagsabgeordneten persönlich vorgetragen und sie gebeten, diese nach München mitzunehmen und von dort aus an die zuständigen Stellen in Bund und Land zu adressieren. Doch Wolfgang Fackler, Manuel Knoll (beide CSU) und Fabian Mehring ( Freie Wähler) hatten ebenso abgesagt wie Eva Lettenbauer von den Grünen.

Obermeister Wolfram Uhl sprach von einer Rezession im Baugewerbe, die durch hohe Baustoffpreise, steigende Zinsen in Verbindung mit einer hohen Inflation und nicht zuletzt wegen der Bürokratie beim Bau von Wohnraum ausgelöst worden sei. „Gerade der Mittelstand in unserer ländlichen Region bekommt diese Entwicklung besonders zu spüren“, beklagte Uhl die derzeitige Lage. Gerade vor dem Hintergrund, dass der Bedarf an Wohnungen nach wie vor hoch sei, stelle sich für die Betriebe die Frage, wie die Konjunktur auf dem Bausektor wieder angekurbelt werden könnte. Hoffnungen setze die Innung dabei auf den Freistaat Bayern und die Kommunen.

