500 Euro fürs Buchprojekt "600 Jahre Georgskirche"

Ein besonderes Foto von Hannes Dambacher wurde in den Heimatkalender 2026 der Raiffeisen-Volksbank Ries eG aufgenommen – eine schöne Auszeichnung, die mit einem Preisgeld von 250 Euro verbunden war. Hannes Dambacher überließ den Betrag dem Rotary-Club Nördlingen, der ihn verdoppelte und somit insgesamt 500 Euro an die Evangelische Kirchengemeinde Nördlingen spendete. Die Spende kommt dem aktuellen Buchprojekt über die Geschichte der Georgskirche und der Kirchengemeinde zugute, das zum 600. Jubiläum der Grundsteinlegung der Kirche im Jahr 2027 erscheinen soll und derzeit von zahlreichen Autoren erarbeitet wird. Der Rotary-Club freut sich, auf diese Weise die Erforschung des kulturellen Erbes der Stadt unterstützen zu können, und dankt Hannes Dambacher für seine Initiative.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!