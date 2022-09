5000 Euro Schaden: Auto auf Nördlinger Parkplatz angefahren

Ein geparktes Auto wird zwischen Samstag und Sonntag in Nördlingen angefahren. Die Polizei nimmt Hinweise zum Verursacher entgegen.

Eine Unbekannte oder ein Unbekannter hat zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Maria-Penn-Straße in Nördlingen ein geparktes Auto angefahren. Das wurde laut Polizeibericht an der Fahrzeugfront beschädigt, es entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die Verursacherin oder der Verursacher flüchtete anschließend, ohne den Pflichten nachzukommen. Die Polizei bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)