5000 Euro Schaden beim Ausparken in Nördlingens Altstadt verursacht

Ein Mann erhält eine Strafanzeige, weil er sich um einen Sachschaden beim Ausparken nicht kümmert. Eine Zeugin liefert jedoch eine detaillierte Beschreibung ab.

Eine 42-jährige Frau hat am Montagnachmittag beobachtet, wie der Fahrer eines grauen Opel in der Straße Bei den Kornschrannen beim Ausparken gegen einen hinter ihm parkenden Pkw stieß und anschließend einfach davonfuhr. Der Mann soll sich auch nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro gekümmert haben, teilt die Polizei weiter mit. Dank der Frau, die den Fahrer sehr gut beschreiben konnte und sich das Kennzeichen des Pkw notierte, konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Dieser erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)