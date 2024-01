5000 Euro Schaden beim Rückwärts ausparken

Ein Mann parkt in Nördlingen rücktwärts aus, übersieht dabei aber einen anderen Pkw.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag, 25. Januar, gegen 10.50 Uhr am Brettermarkt in Nördlingen ereignet. Ein 31-jähriger Mann fuhr nach Angaben der Polizei mit seinem Auto rückwärts aus einer Parklücke und übersah den dahinterstehenden Pkw eines 83-jährigen Mannes. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. (AZ)