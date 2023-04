5000 Euro Schaden verursacht und geflüchtet

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der einen Mercedes in Nördlingen erheblich beschädigt hat.

Ein in der Tetschen-Bodenbacher-Straße in Nördlingen geparkter Mercedes ist in der Zeit von Montag, 16 Uhr, bis Dienstag, 12.30 Uhr, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren worden. Der Unfallverursacher beschädigte den Pkw laut Polizeibericht am vorderen linken Kotflügel, an der linken vorderen Felge und an der linken vorderen Stoßstange. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Die Polizei sucht Zeugen: 09081/83250. (AZ)