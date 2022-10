52-Jährige verursacht mit Alkohol im Blut Unfall

Eine 52-Jährige fährt an einer roten Ampel auf ein Auto auf. Dadurch wird der Wagen auf ein weiteres Auto geschoben.

Eine 52 Jahre alte Autofahrerin hat am Samstagvormittag einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war sie gegen 10.40 Uhr auf dem Inneren Ring von Pflaumloch kommend stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung mit der Würzburger Straße fuhr sie auf den bereits an der rotlichtzeigenden Ampel stehenden Pkw einer 37-Jährigen auf.

Durch den Aufprall wurde das Auto auf den davor stehenden Pkw eines 56-jährigen Mannes geschoben. Bei der Unfallaufnahme nahmen Polizeibeamte bei der Unfallverursacherin Alkoholgeruch wahr. Daraufhin wurde bei ihr eine Blutentnahme durchgeführt, Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß keiner, jedoch wurden alle drei Fahrzeuge beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 3500 Euro geschätzt. (AZ)