52-Jähriger wird bei Unfall leicht verletzt - Hoher Sachschaden

Ein 69-Jähriger missachtet die Vorfahrt des Mannes. Die beiden Pkw kollidieren.

Verletzt worden ist ein 52 Jahre alter Mann bei einem Unfall am Montagmorgen in Nördlingen. Laut Polizeibericht missachtete ein 69-Jähriger beim Linksabbiegen vom Nähermemminger Weg in den Inneren Ring die Vorfahrt des Mannes. Der wiederum fuhr auf dem Inneren Ring und wollte nach links in den Nähermemminger Weg abbiegen. Im Einmündungsbereich kollidierten die Pkw mit den Fahrzeugfronten.

Der 52-Jährige wurde leicht verletzt und musste ärztlich versorgt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. (AZ)