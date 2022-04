55-jähriger kommt mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Bei einem Arbeitsunfall erleidet ein 55-jähriger Mann schwere Kopfverletzungen. Er wird mit dem Hubschrauber nach Augsburg in das Zentralklinikum gebracht.

Im Gewerbegebiet Steinerner Mann in Nördlingen hat sich am Freitagmittag ein 55-jähriger Lkw-Fahrer verletzt. Er reinigte die Ladefläche mit einer Schaufel, der Polizei zufolge hielt er mit einer Hand die Lade-Bordwand an seinem Lkw auf und arbeitete mit der anderen Hand.

Plötzlich rutschte dem Mann die Bordwand aus der Hand und fiel ihm auf den Kopf. Mit dem Rettungshubschrauber musste er anschließend mit einer schweren Kopfverletzung ins Zentralklinikum nach Augsburg geflogen werden. Der Mann befand sich nicht in Lebensgefahr. (AZ)