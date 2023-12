57-jährige Autofahrerin beschädigt Auto in Nördlingen und flieht

Ein Zeuge beobachtet in Nördlingen einen Unfall. Die Verursacherin erhält eine Strafanzeige.

Eine Autofahrerin hat am Mittwochnachmittag in Nördlingen ein Auto beschädigt und ist geflohen. Wie die Polizei berichtet, streifte die 57-Jährige beim Rangieren auf dem Parkplatz in der Wemdinger Straße das Heck eines geparkten Autos. Um den entstandenen Schaden kümmerte sich die Frau nicht, sondern lief in Richtung Innenstadt.

Ein Zeuge meldete den Unfall bei der Polizei, sodass die Autofahrerin ermittelt werden konnte. Die 57-Jährige erhält nun eine Strafanzeige. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. (AZ)