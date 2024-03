Nördlingen

57-Jähriger bezahlt offene Tankrechnung nicht

Ein 57-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr Super im Wert von knapp 70 Euro an einer Tankstelle in der Augsburger Straße in Nördlingen getankt. Nach dem Tankvorgang stieg er nach Angaben der Polizei wieder in seinen Pkw und fuhr, ohne zu bezahlen, davon. Über das bekannte Kennzeichen wurde der 57-Jährige ermittelt. (AZ)

