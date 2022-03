57-Jähriger erhält Anzeige wegen betrunkener Radfahrt

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Nördlingen ein betrunkener Radfahrer angehalten. Der Mann erhält nun eine Strafanzeige.

Ein 57-Jähriger ist in der Nacht von Sonntag auf Montag mit seinem Fahrrad in der Reimlinger Straße in Nördlingen unterwegs gewesen. Einer Polizeistreife fiel er auf, weil er in Schlangenlinien fuhr.

Laut Polizeibericht ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 1,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Der 57-Jährige erhält nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eine Strafanzeige. (AZ)