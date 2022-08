57-Jähriger in Nördlingen von Jugendlichen verprügelt

Im Zuge eines Streits schlagen und treten zwei Jugendliche am Montag in Nördlingen auf einen 57-Jährigen ein. Die beiden Täter können später ermittelt werden.

Zwei Jugendliche haben am Montagabend in Nördlingen auf einen 57-Jährigen eingeschlagen und -getreten. Nachdem die drei im Stadtgebiet in einen Streit geraten waren, drohten die Jugendlichen dem Mann und schlugen daraufhin auf diesen ein, teilen die Beamten mit. Der 57-Jährige ging zu Boden, laut den Beamten traten die beiden Jungen noch mehrmals auf ihn ein und flüchteten anschließend. Die beiden mutmaßlichen Täter konnten jedoch ermittelt und angetroffen werden, sodass eine Anzeige gegen sie erstellt werden konnte. (AZ)