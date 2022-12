57-Jähriger verursacht bei Unfall in Nördlingen fünfstelligen Schaden

Knapp 10.500 Euro Schaden entstehen am Dienstag in Nördlingen, weil ein 57-Jähriger beim Abbiegen die Vorfahrt missachtet.

Ein 57-jähriger Autofahrer hat am Dienstagvormittag in Nördlingen einen Unfall verursacht. Bei der Ausfahrt vom Verbrauchermarkt in der Raiffeisenstraße befuhr eine vorfahrtsberechtigte Autofahrerin die Zufahrt zur Würzburger Straße, als von rechts aus dem Verbraucherparkplatz der 57-Jährige auf die Zufahrtsstraße einbog, der ihre Vorfahrt missachtete. Dadurch kam es zum Unfall, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.500 Euro. (AZ)

