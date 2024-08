6. Klassen der Wirtschaftsschule erkunden die Eger

Die 6. Klassen der Wirtschaftsschule Nördlingen begaben sich auf eine Exkursion an die Eger in Nördlingen. Dort wurden sie von André Holzinger und Ruth Mölle-Fürbringer vom Rieser Naturschutzbund begleitet, die den Lernenden die Eger als Lebensraum für Tiere und Pflanzen praktisch und naturnah präsentierten.

Hierfür begaben sich die Schülerinnen und Schüler mit einem Sieb ausgestattet in die Eger, um Wasserlebewesen herauszufiltern. Diese wurden an Land genauer analysiert. In Kleingruppen bestimmten die Kinder zudem in den angrenzenden Blumenwiesen Blumen und Insekten. Für die Schüler war der Tag ein reines Naturerlebnis, das ihnen die Wertschätzung unserer heimischen Flüsse, unserer Flora und Fauna wieder näherbrachte.