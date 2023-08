64-Jähriger stürzt mit seinem Mokick

Auf der Brezel zur B25 ereignet sich ein Unfall. Ein Mann wird verletzt.

Mit seinem Mokick ist ein 64-Jähriger auf der sogenannten Brezel an der B25 gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Samstag, gegen 18.30 Uhr, von Reimlingen her kommend mit seinem Leichtkraftrad unterwegs. Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte er beim Abbiegen. Der 64-Jährige verletzt sich leicht. Die Straßenmeisterei kümmerte sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe. (AZ)