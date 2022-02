68-Jähriger ignoriert Hausverbot in Tankstelle

Der Mann versuchte außerdem, eine Mitarbeiterin der Tankstelle zu verletzen. Nun erging eine Strafanzeige gegen den 68-Jährigen.

Ein 68-Jähriger hat am Sonntagmorgen ein bestehendes Hausverbot zu einer Tankstelle in der Augsburger Straße in Nördlingen ignoriert und versucht, eine Mitarbeiterin zu verletzen. Laut Polizeibericht warf er eine Geldschale in Richtung der Frau, die an der linken Wange getroffen wurde.

Die Verkäuferin hatte nach Angaben der Polizei den Mann darauf hingewiesen, dass ein Hausverbot bestehe, woraufhin sich dieser die an der Kasse liegende Geldschale aus Plastik griff und warf. Die Tankstellenmitarbeiterin blieb unverletzt, es erging aber eine Strafanzeige gegen den 68-Jährigen wegen Hausfriedensbruchs und versuchter Körperverletzung. (AZ)