69-Jähriger beleidigt in Nördlingen aus dem Auto heraus 70-Jährigen

Am Dienstagmittag beleidigt ein 69-Jähriger einen 70-Jährigen. Dieser erstattet daraufhin Anzeige.

Ein 69-jähriger Autofahrer hat am Dienstagmittag am Kohlenmarkt in Nördlingen laut Polizei aus seinem Wagen heraus einen 70-jährigen Mann beleidigt. Dieser erstattete nun Anzeige gegen den 69-Jährigen. (AZ)

